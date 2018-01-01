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Свитолина: Я мучаюсь из-за боли в шее еще с Australian Open

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Первая ракетка Украины не знает, в чем причина ее болей.
Элина Свитолина почувствовала боль в шее на Australian Open
Элина Свитолина почувствовала боль в шее на Australian Open
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о проблемах со здоровьем, которые возникли у нее еще во время Открытого чемпионата Австралии.

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"Меня мучают боли в шее еще с Australian Open. Я не знаю с чем это связано, но мне тяжело, потому что каждый день все меняется. Мне тяжело предсказать, как я буду чувствовать себя завтра из-за этого.

Мне приходится ходить на специальные процедуры и работать над собой, но проблема все еще есть", - цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Напомним, украинка Элина Свитолина без проблем преодолела второй круг турнира в Дохе, обыграв Алену Остапенко из Латвии.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с Каролиной Муховой из Чехии. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция этого поединка.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир, Доха, WTA
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