Первая ракетка Украины поборется за выход в полуфинал турнира серии Premier.

Элина Свитолина Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четверг, 14-го февраля, проведет поединок в рамках четвертьфинала турнира серии Premier в Дохе.

Соперницей седьмой ракетки мира станет Каролина Мухова из Чехии, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Свитолина - Мухова:

[ПЛЕЕР С ТРАНСЛЯЦИЕЙ ПОЯВИТСЯ НЕЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА МАТЧА]

Вашему вниманию также расписание и результаты всех матчей турнира в Дохе.