Свитолина - Мухова: видео онлайн трансляция четвертьфинального матча в Дохе
Первая ракетка Украины поборется за выход в полуфинал турнира серии Premier.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в четверг, 14-го февраля, проведет поединок в рамках четвертьфинала турнира серии Premier в Дохе.
Соперницей седьмой ракетки мира станет Каролина Мухова из Чехии, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.
Смотрите видео онлайн трансляцию матча Свитолина - Мухова:
[ПЛЕЕР С ТРАНСЛЯЦИЕЙ ПОЯВИТСЯ НЕЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА МАТЧА]
Вашему вниманию также расписание и результаты всех матчей турнира в Дохе.
Полная версия правил