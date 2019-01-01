Цуренко потерпела сокрушительное поражение от Халеп на турнире в Дохе

Украинка не сумела пройти в четвертьфинал турнира.

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение от представительницы Румынии Симоны Халеп в матче второго тура турнира серии Premier в Дохе.

Матч, который продолжался 1 час 19 минут, завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

Цуренко по ходу встречи совершила 2 подачи навылет и 6 двойных ошибок, впрочем, румынка имеет такие же показатели. А вот реализация брейк-поинтов в пользу Халеп - 5 из 9-ти, в то время как Леся реализовала лишь 2 из 7.

В следующем туре Симона сразится с немкой Юлией Гергес, которая в трех сетах обыграла Элисон Риск (6:1, 6:7 (5), 6:4).

Напомним, что в четвертьфинал турнира в Дохе прошла другая представительница Украины - Элина Свитолина, которая без проблем разобралась с Аленой Остапенко из Латвии. Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Остапенко.

Вашему вниманию полное расписание и результаты матчей турнира в Дохе.