Цуренко потерпела сокрушительное поражение от Халеп на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение от представительницы Румынии Симоны Халеп в матче второго тура турнира серии Premier в Дохе.

Матч, который продолжался 1 час 19 минут, завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

.@Simona_Halep propelled to the #QTO2019 quarterfinal! 🚀

She overcame Tsurenko in straight sets 6-2, 6-3. pic.twitter.com/gg87gb4j6x