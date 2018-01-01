Свитолина: Я обыграла Остапенко с третьего раза? Три - мое любимое число

Украинская теннисистка прокомментировала свою победу в матче второго круга турнира в Дохе.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина во втором круге турнира серии Premier в Дохе без проблем разобралась с латвийской теннисисткой Аленой Остапенко.

До этого спортсменки встречали дважды, и оба раза украинка терпела поражение.

"Я обыграла Остапенко с третьего раза? Ну, три - это мое любимое число. Сегодня было тяжело играть из-за погодных условий, из-за этого игра была немного нестабильной. Я довольна тем, как я подавала на протяжении матча, и рада, что сумела выиграть.

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После Австралии у меня были небольшие проблемы со здоровьем, поэтому решение приехать сюда было принято в последний момент. Мне очень нравится выступать на кортах в Дохе, и у меня много приятных воспоминаний об этом турнире", - сказала Свитолина в коротком интервью сразу после матча.

Также в турнире в Дохе выступает еще одна украинка - Леся Цуренко, за поединком которой против Симоны Халеп можно наблюдать в нашей онлайн трансляции.

Вашему вниманию расписание и результаты турнира в Дохе.