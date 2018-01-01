Доха (WTA): Цуренко покинула турнир, Свитолина прошла в четвертьфинал

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Катара по теннису среди женщин.

Qatar Open – женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в феврале в Дохе на хардовых кортах Khalifa International Tennis and Squash Complex. В 2019 году соревнования относятся к серии WTA Premier. Турнирная сетка рассчитана на 56 участниц.

Даты: 11 – 16 февраля

Покрытие: хард

Призовой фонд: 916 131 доллар

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко

Расписание и результаты матчей:

Четвертьфинал:

14.02 Элина Свитолина (Украина, 4) - Каролина Мухова (Чехия, Q)

14.02 Кики Бертенс (Нидерланды, 5) - Элис Мертенс (Бельгия)

14.02 Симона Халеп (Румыния, 1) - Юлия Гергес (Германия, 9)

14.02 Барбора Стрыцова (Чехия) - Ангелик Кербер (Германия, 3)

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) - Леся Цуренко (Украина) - 6:2, 6:3

Элисон Риск (США, LL) - Юлия Гергес (Германия, 9) - 1:6, 7:6 (5), 4:6

Елена Остапенко (Латвия) – Элина Свитолина (Украина, 4) - 4:6, 4:6

Се Шувэй (Тайвань) - Каролина Мухова (Чехия, Q) - 2:6, 4:6

Анна Блинкова (Россия, Q) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 0:6, 6:3, 0:6

Анетт Контавейт (Эстония) – Ангелик Кербер (Германия, 3) - 1:6, 6:7 (3)

Кики Бертенс (Нидерланды, 5) - Карла Суарес-Наварро (Испания) - 2:6, 6:1, 6:1

Элис Мертенс (Бельгия) – Кристина Плишкова* (Чехия, 2) - 6:2, 7:6 (3) (*Каролина Плишкова снялась с турнира, ее место заняла сестра Кристина Плишкова)

Первый круг:

Леся Цуренко (Украина) - Лара Арруабаррена (Испания, LL) 6:3, 6:0

Элисон Риск (США, LL) - Полона Херцог (Словения, LL) 6:4, 6:3

Юлия Гергес (Германия, 9) - Айла Томлянович (Австралия, Q) 6:2, 6:2

Елена Остапенко (Латвия) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния) 6:1, 4:6, 6:2

Се Шувэй (Тайвань) - Александра Саснович (Беларусь) 6:2, 6:0

Каролина Мухова (Чехия, Q) - Саманта Стосур (Австралия, LL) 6:4, 6:2

Анна Блинкова (Россия, Q) - Анастасия Севастова (Латвия, 7) 7:6(5), 6:4

Барбора Стрыцова (Чехия) - Фатма аль-Набхани (Омар, WC) 6:1, 6:1

Анетт Контавейт (Эстония) - Чжу Линь (Китай, Q) 7:6(3), 6:3

Кики Бертенс (Нидерланды, 5) - Камила Джорджи (Италия) 0:6, 7:6(7), 6:4

Карла Суарес-Наварро (Испания) - Онс Жабер (Тунис, WC) 6:3, 6:1

Элис Мертенс (Бельгия) - Катержина Синякова (Чехия) 6:4, 6:2