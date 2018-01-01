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Кубок Федерации: Украина встретится с Польшей за третье место

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Польские теннисистки вышли на второе место в группе А.
Марта Костюк и Надежда Киченок
Марта Костюк и Надежда Киченок
ФТУ

Сборная Польши одержала победу в первых двух встречах против Дании в рамках Кубка Федерации. В первом матче Магда Линетт обыграла датчанку Карен Баритзу, а Ига Святек, в свою очередь, была сильнее Клары Таусон.

Таким образом, Польша, пропустив вперед Россию, вышла на второе место в группе А, и сыграет с Украиной в матче за третье место.

Кубок Федерации. Групповой этап

Магда Линетт (Польша) – Карен Баритза (Дания) – 6:2, 6:2

Ига Святек (Польша) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 7:6 (7)

Польша - Дания - 2:0

Напомним, Украина обыграла Болгарию и Эстонию, но в противостоянии со Швецией оказалась слабее, и уступила ей первое место в группе.

Швеция и Россия вышли в финал и сыграют за право выйти в плей-офф второй Мировой группы.

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Теги: теннис, Кубок Федерации
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