Кубок Федерации: Украина встретится с Польшей за третье место

Польские теннисистки вышли на второе место в группе А.

Сборная Польши одержала победу в первых двух встречах против Дании в рамках Кубка Федерации. В первом матче Магда Линетт обыграла датчанку Карен Баритзу, а Ига Святек, в свою очередь, была сильнее Клары Таусон.

Таким образом, Польша, пропустив вперед Россию, вышла на второе место в группе А, и сыграет с Украиной в матче за третье место.

Кубок Федерации. Групповой этап

Магда Линетт (Польша) – Карен Баритза (Дания) – 6:2, 6:2

Ига Святек (Польша) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 7:6 (7)

Польша - Дания - 2:0

Напомним, Украина обыграла Болгарию и Эстонию, но в противостоянии со Швецией оказалась слабее, и уступила ей первое место в группе.

Швеция и Россия вышли в финал и сыграют за право выйти в плей-офф второй Мировой группы.