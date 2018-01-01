Кубок Федерации: Украина встретится с Польшей за третье место
Польские теннисистки вышли на второе место в группе А.
Сборная Польши одержала победу в первых двух встречах против Дании в рамках Кубка Федерации. В первом матче Магда Линетт обыграла датчанку Карен Баритзу, а Ига Святек, в свою очередь, была сильнее Клары Таусон.
Таким образом, Польша, пропустив вперед Россию, вышла на второе место в группе А, и сыграет с Украиной в матче за третье место.
Кубок Федерации. Групповой этап
Магда Линетт (Польша) – Карен Баритза (Дания) – 6:2, 6:2
Ига Святек (Польша) – Клара Таусон (Дания) – 6:3, 7:6 (7)
Польша - Дания - 2:0
Напомним, Украина обыграла Болгарию и Эстонию, но в противостоянии со Швецией оказалась слабее, и уступила ей первое место в группе.
Швеция и Россия вышли в финал и сыграют за право выйти в плей-офф второй Мировой группы.
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