Калинина сыграет в квалификации турнира серии WTA в Дохе

Украинка попытается выйти в основную сетку Qatar Total Open.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в квалификации турнира серии WTA Premier в Дохе.

В первом раунде Калинина сыграет с предствительницей США Дженнифер Брэйди.

Помимо Калининой, на турнире Qatar Total Open сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая получила от организаторов wild card.

Ранее Ангелина пыталась пройти в основную сетку Australian Open, однако вылетела во втором круге.