Калинина сыграет в квалификации турнира серии WTA в Дохе
Украинка попытается выйти в основную сетку Qatar Total Open.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в квалификации турнира серии WTA Premier в Дохе.
В первом раунде Калинина сыграет с предствительницей США Дженнифер Брэйди.
Помимо Калининой, на турнире Qatar Total Open сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая получила от организаторов wild card.
Ранее Ангелина пыталась пройти в основную сетку Australian Open, однако вылетела во втором круге.
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