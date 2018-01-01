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Кубок Федерации: Украина победила Эстонию в последней парной встрече

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Но это не помогло украинкам выйти из группы.
Сборная Украины по теннису
Сборная Украины по теннису
btu.org.ua

Сборная Украины по теннису выиграла противостояние с Эстонией, одержав победу во всех трех встречах.

В последнем матче Надежда Киченок в дуэте с Катериной Козловой в двух сетах без проблем обыграли соперниц - 6:1, 6:0.

Ранее свои одиночные матчи выиграли Марта Костюк и Катерина Козлова.

День 3. Украина - Эстония - 3:0

Н.Киченок/Козлова (Украина)– Горлац/Орав (Эстония)  6:1, 6:0

Таким образом, Украина заняла второе место в группе и не пробилась в финал, уступив Швеции.

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Теги: теннис, Надежда Киченок, Катерина Козлова
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