Кубок Федерации: Украина победила Эстонию в последней парной встрече

Но это не помогло украинкам выйти из группы.

Сборная Украины по теннису выиграла противостояние с Эстонией, одержав победу во всех трех встречах.

В последнем матче Надежда Киченок в дуэте с Катериной Козловой в двух сетах без проблем обыграли соперниц - 6:1, 6:0.

Ранее свои одиночные матчи выиграли Марта Костюк и Катерина Козлова.

День 3. Украина - Эстония - 3:0

Н.Киченок/Козлова (Украина)– Горлац/Орав (Эстония) – 6:1, 6:0

Таким образом, Украина заняла второе место в группе и не пробилась в финал, уступив Швеции.