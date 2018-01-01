Кубок Федерации: Козлова разгромила соперницу, не проиграв ни одного гейма

Катерина Козлова реабилитировалась после своего поражение в противостоянии с Болгарией.

Катерина Козлова принесла второе очко сборной Украины в борьбе с Эстонией в рамках третьего игрового дня группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Украинка не оставила ни единого шанса своей сопернице Елене Малыгиной, выиграв все 12 геймов и не отдав ни единой подачи эстонской спортсменке. Матч продолжался всего лишь 35 минут.

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Таким образом, сборная Украины имеет уже 2 очка в противостоянии с Эстонией. За третье очко в парной встрече будут бороться Марта Костюк и Надежда Киченок, а противостоять им будут Валерия Горлац и Елена Малыгина.

День 3. Украина - Эстония 2:0

Марта Костюк – Саара Орав – 6:3, 6:0

Катерина Козлова – Елена Малыгина – 6:0, 6:0

Напомним, в первом матче третьего игрового дня Марта Костюк спокойно разобралась с 17-летней эстонкой Саарой Орав.