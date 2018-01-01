Костюк принесла Украине первую победу в матче с Эстонией
В рамках третьего игрового дня группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины сыграет с Эстонией.
В первой встрече наша Марта Костюк не оставила шансов сопернице Сааре Орав, обыграв ее со счетом 6:3, 6:0 менее чем за час. Украинка без проблем завладела инициативой в первом сете, и практически не ошибалась, а во втором сете вовсе не испытала проблем, выиграв все геймы.
Таким образом, Украина вышла вперед в противостоянии с Эстонией. В следующем поединке Катерина Козлова сыграет с Еленой Малыгиной.
День 3. Украина - Эстония 1:0
Марта Костюк - Саара Орав - 6:3, 6:0
Напомним, в первый игровой день сборная Украины проиграла Швеции со счетом 2:1, однако во второй день наша команда сумела обыграть представительниц Болгарии со счетом 2:1.
Таким образом, Украине важно обыграть Эстонию, чтобы выиграть в своей группе.
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