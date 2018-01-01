Костюк принесла Украине первую победу в матче с Эстонией

Марта Костюк без проблем справилась со своей соперницей.

В рамках третьего игрового дня группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины сыграет с Эстонией.

В первой встрече наша Марта Костюк не оставила шансов сопернице Сааре Орав, обыграв ее со счетом 6:3, 6:0 менее чем за час. Украинка без проблем завладела инициативой в первом сете, и практически не ошибалась, а во втором сете вовсе не испытала проблем, выиграв все геймы.

Таким образом, Украина вышла вперед в противостоянии с Эстонией. В следующем поединке Катерина Козлова сыграет с Еленой Малыгиной.

День 3. Украина - Эстония 1:0

Марта Костюк - Саара Орав - 6:3, 6:0

Напомним, в первый игровой день сборная Украины проиграла Швеции со счетом 2:1, однако во второй день наша команда сумела обыграть представительниц Болгарии со счетом 2:1.

Таким образом, Украине важно обыграть Эстонию, чтобы выиграть в своей группе.