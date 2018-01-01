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Козлова: У меня было много брака в игре

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Украинка призналась, что ей не удалось показать свой уровень.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
ФТУ

Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала поражение от представительницы Болгарии Виктории Томовой в рамках Кубка Федерации.

“Сегодня много чего не получилось, не получилось показать свой уровень. Томова, конечно, молодец, провела стабильный ровный матч, ничего такого не показала. У меня было много брака, не смогла перестроиться и найти свою игру по ходу матча.

Пока что не могу сказать, сыграю ли я завтра вторым номером. Сегодня у меня игра не получилась. Но новый день - это всегда новый день. На любом турнире первую игру всегда играть очень сложно. Сегодня я нервничала и мне не добавляло уверенности то, что я не показываю ту игру, которую могу“, - цитирует Катерину btu.org.ua.

В итоге Украина смогла одержать победу над Болгарией со счетом 2:1.

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Теги: теннис, Катерина Козлова, Кубок Федерации
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Источник: btu.org.ua

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