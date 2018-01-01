Кубок Федерации: Костюк и Киченок добыли для Украины победу над Болгарией

Украинские теннисистки победили в парном матче.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Надежда Киченок выиграли парную встречу против сборной Болгарии в рамках Кубка Федерации.

Соперницы провели на корте 1 час 6 минут.

В первом сете спортсменки не оставили ни единого шанса оппоненткам (6:0).

Второй сет оказался нервным для наших теннисисток. Болгарки лидировали 5:2, однако Марта и Надежда смогли совершить камбэк.

День 2. Украина - Болгария - 2:1

Надежда Киченок / Марта Костюк (Украина) - Изабелла Шиникова / Виктория Томова (Болгария) 2:1 (6:0, 7:6)

Последние матчи группового этапа Украина проведет 8 февраля против сборной Эстонии.

Ранее Катерина Козлова потерпела разгромное поражение, а Марта Костюк выиграла свой поединок.