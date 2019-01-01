Переключиться на мобильную версию

Козлова потерпела разгромное поражение в матче Кубки Федерации

Комментариев: 0
Победа в противостоянии с Болгарией будет определена в парном матче.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
btu.org.ua

Украинская теннисистка Катерина Козлова потерпела досадное поражение от опытной теннисистки из Болгарии Виктории Томовой в рамках Кубка Федерации.

Встреча, которая продолжалась всего лишь 1 час, завершилась со счетом 3-6, 2-6 в пользу болгарской спортсменки. Козлова за всю игру сумела выиграть лишь 5 геймов, а также совершила по брейку в каждом сете.

Таким образом, счет в противостоянии с Болгарией сравнялся и, как и в поединке со Швецией, победителя определит парная встреча. Сборная Украины заявила на игру Марту Костюк и Надежду Киченок, а против них выступят Изабелла Шиникова и Виктория Томова.

День 2. Украина - Болгария 1:1 
Марта Костюк - Изабелла Шиникова 7-5, 6-4
Катерина Козлова - Виктория Томова 3-6, 2-6

Напомним, что такая же ситуация была у сборной Украины вчера в борьбе со Швецией - наша команда выиграла первый матч, а затем потерпела поражение в одиночной и парной встречах, и, в итоге, проиграла Швеции.

Турнирное положение в группе В:

1. Швеция - 1 (2:1)
2. Болгария - 1 (2:1)
3. Украина - 0 (1:2)
4. Эстония - 0 (1:2)

Поделись:
Теги: теннис, Катерина Козлова, Кубок Федераций, сборная Украины по теннису
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь