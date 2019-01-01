Козлова потерпела разгромное поражение в матче Кубки Федерации

Победа в противостоянии с Болгарией будет определена в парном матче.

Украинская теннисистка Катерина Козлова потерпела досадное поражение от опытной теннисистки из Болгарии Виктории Томовой в рамках Кубка Федерации.

Встреча, которая продолжалась всего лишь 1 час, завершилась со счетом 3-6, 2-6 в пользу болгарской спортсменки. Козлова за всю игру сумела выиграть лишь 5 геймов, а также совершила по брейку в каждом сете.

Таким образом, счет в противостоянии с Болгарией сравнялся и, как и в поединке со Швецией, победителя определит парная встреча. Сборная Украины заявила на игру Марту Костюк и Надежду Киченок, а против них выступят Изабелла Шиникова и Виктория Томова.

День 2. Украина - Болгария 1:1

Марта Костюк - Изабелла Шиникова 7-5, 6-4

Катерина Козлова - Виктория Томова 3-6, 2-6

Напомним, что такая же ситуация была у сборной Украины вчера в борьбе со Швецией - наша команда выиграла первый матч, а затем потерпела поражение в одиночной и парной встречах, и, в итоге, проиграла Швеции.

Турнирное положение в группе В:

1. Швеция - 1 (2:1)

2. Болгария - 1 (2:1)

3. Украина - 0 (1:2)

4. Эстония - 0 (1:2)