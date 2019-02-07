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Свитолина получила wild card на турнир WTA в Дохе

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Первая ракетка Украины примет участие в турнире серии WTA Premier.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина примет участие в турнире серии WTA Premier в катарской Дохе, который состоится 11-16 февраля.

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Как сообщает пресс-служба турнира, украинка изначально не была заявлена на участие в соревнованиях, поэтому организаторы предоставили ей wild card, позволивший Элине выступать в основной сетке.

Также wild card получили такие теннисистки, как Каролин Возняцки (Дания), Онс Жабер (Тунис) и Фатма аль-Набхани (Оман). 

В последний раз Свитолина выступала на Australian Open, где в 1/4 финала проиграла будущей победительнице турнира Наоми Осаке.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины на Кубке Федерации из-за травмы. В то же время Федерация тенниса Украины заявила, что отказ сыграть за национальную команду вызван финансовыми условиями.

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Теги: теннис, WTA, Доха, Элина Свитолина, Wild Card
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