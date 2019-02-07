Свитолина получила wild card на турнир WTA в Дохе

Первая ракетка Украины примет участие в турнире серии WTA Premier.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина примет участие в турнире серии WTA Premier в катарской Дохе, который состоится 11-16 февраля.

Читай также: Французское утро: Свитолина похвасталось фотографией с видом на Эйфелеву башню

Как сообщает пресс-служба турнира, украинка изначально не была заявлена на участие в соревнованиях, поэтому организаторы предоставили ей wild card, позволивший Элине выступать в основной сетке.

Также wild card получили такие теннисистки, как Каролин Возняцки (Дания), Онс Жабер (Тунис) и Фатма аль-Набхани (Оман).

В последний раз Свитолина выступала на Australian Open, где в 1/4 финала проиграла будущей победительнице турнира Наоми Осаке.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины на Кубке Федерации из-за травмы. В то же время Федерация тенниса Украины заявила, что отказ сыграть за национальную команду вызван финансовыми условиями.