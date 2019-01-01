Переключиться на мобильную версию

Капитан сборной Украины: У нас еще есть шанс выйти в финал

Комментариев: 0
Михаил Филима прокомментировал поражение национальной команды от сборной Швеции.
Михаил Филима
Михаил Филима
btu.org.ua

В польской Зелена Гура прошел первый день Кубка Федерации, в котором сборная Украины потерпела поражение от Швеции. Капитан нашей команды Михаил Филима прокомментировал выступление спортсменок.

Читай также: Капитан сборной Украины: Цуренко - лидер национальной команды

“Леся не справилась с нагрузкой. Мы искали пути, как выйти из этого состояния, но, к сожалению, Леся не показала той игры, которую она может. Для нас это было очень обидное поражение после первого суперматча.

Мои ожидания от пары оправдались. Марта сыграла и первый, и третий сет блестяще. Не могу сказать, что Надя что-то “потеряла“. Она была лидером нашей пары. Мы эту комбинацию наигрывали еще неделю назад и думаю, что в будущем это будет неплохая пара.

Читай также: Козлова: Cборная Швеции является самой ровной по составу

У нас все еще есть перспектива выйти в финал. В другом матче Болгария очень неожиданно обыграла Эстонию, поэтому мы будем играть на победу. Будем следить, как сыграют наши соперницы. Шансы у нас еще есть“, - приводит слова Филимы btu.org.ua

Напомним, Даяна Ястремская принесла сборной Украине победу, одолев в двух сетах Йоханну Ларсон. К сожалению, после такого прекрасного начала Леся Цуренко потерпела разгромное поражение от Ребекки Петерсон, а в решающем поединке Марта Костюк и Надежда Киченок проиграли шведскому дуэту в парном матче.

Поделись:
Теги: теннис, сборная Украины по теннису, Михаил Филима, Кубок Федерации, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Надежда Киченок
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: btu.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь