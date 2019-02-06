Кубок Федерации: Украина проиграла Швеции в парной встрече

Сборная Украины уступила Швеции в рамках Кубка Федерации.

В польском Зелена Гура с 6-го по 9-е февраля проходят матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации по теннису. Сборная Украины ведет борьбу за выход в плей-офф с командами Швеции, Эстонии и Болгарии.

Стартовый матч наша команда проводила против Швеции. В первом противостоянии Даяна Ястремская (34-й номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграла Йоханну Ларсон (№69), однако во втором матче Леся Цуренко (24-я в мире) потерпела поражение от Ребекки Петерсон (№57 WTA).

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Таким образом, победитель противостояния со Швецией определялся в парной встрече. Сборную Украины представили Надежда Киченок и Марта Костюк, а вот у Швеции вместо Мириам Бьерклунд и Корнелии Листер играли Йоханна Ларссон и Ребекка Петерсон.

Украинки уверенно начали встречу, реализовали 2 из 4-х брейк-пойнтов и повели со счетом 4:0. В итоге сет завершился со счетом 6:2 в пользу сборной Украины. К сожалению, Киченок и Костюк не сумели удержать свой ритм во втором сете, и уступили со счетом 6:3.

Решающий сет практически до конца проходил на равных - шведки сделали брейк, но украинки тут же сравняли счет. В девятом гейме дуэт из Швеции вышел вперед, но не сумел подать на матч - 5:5. Наши спортсменки не сумели воспользоваться этим и вновь отдали свою подачу, а потом и проиграли сет и матч.

День 1. Украина - Швеция 1:2

Даяна Ястремская - Йоханна Ларссон 6-4, 6-2

Леся Цуренко - Ребекка Петерсон 0-6, 2-6

Костюк/Киченок - Ларссон/Петерсон 6-2, 3-6, 5-7

Таким образом, сборная Украины проиграла Швеции, а в четверг, 7-го февраля, сыграет с Болгарией, которая выиграла у Эстонии 2:1 в первом матче.