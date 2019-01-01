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Кубок Дэвиса: Стал известен следующий соперник сборной Украины

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Подопечные Андрея Медведева узнали своего соперника в Первой группе Евро-Африканской зоны.
Сборная Украины по теннису
Сборная Украины по теннису
btu.org.ua

Состоялась жеребьевка матчей Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, по итогам которой стало известно, с кем предстоит сыграть сборной Украины.

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Как сообщает Федерация тенниса Украины, в сентябре 2019 года наша команда сыграет против Венгрии. Украина проведет этот поединок в гостях. Победитель противостояния выйдет в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020.

Отметим, что сборная, которая потерпит поражение, будет играть на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

Стоит сказать, что наша команда уже дважды встречалась со сборной Венгрии, и оба раза одерживала победу.

Ранее сообщалось, что испанская Ла Лига стала официальным спонсором Кубка Дэвиса.

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Теги: теннис, сборная Украины по теннису, Кубок Дэвиса
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Источник: btu.org.ua

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