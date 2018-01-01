В прошлом месяце украинка вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии и выиграла турнир в Хуахине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание Прорыв месяца по версии WTA в январе.

В прошлом месяце украинка дошла до третьего круга Australian Open, где потерпела поражение от Серены Уильямс, также Ястремская дошла до четвертьфинальной стадии International в Хобарте, и победила на турнире серии WTA в Хаухине.

Cоперницы украинки в борьбе за звание:

Даниэль Коллинз (США) – полуфинал Australian Open (на турнире обыграла Каролин Гарсию и Анжелик Кербер).

Аманда Анисимова (США) – четвертый круг Australian Open в 17 лет

Эшли Барти (Австралия) – финал International в Сиднее, четвертьфинал Australian Open