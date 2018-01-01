Кубок Федерации: Цуренко потерпела разгромное поражение

Украинка в двух сетах уступила шведской теннисистке Ребекке Петерсон.

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение во втором матче для сборной Украины против сборной Швеции на Кубке Федерации.

Вторая ракетка Украины не сумела оказать сопротивление лидеру шведской сборной Ребекке Петерсон.

В первом сете Цуренко допустила очень много, особенно на своей подаче, где лишь в последнем гейме сумела заработать очки. В итоге за весь сет Цуренко выиграла только шесть подач и проиграла его всухую.

Второй сет украинка отыграла сильнее, однако этого все равно оказалось мало. В начале сета Цуренко заработала брейк-пойнт, но не сумела его реализовать, а дальше на своей подаче выиграла первый для себя гейм в матче. Впрочем, со счета 2:2 Петерсон выиграла четыре гейма подряд, не оставив Лесе Цуренко шансов на положительный исход.

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Таким образом, после двух матчей счет в матче Украина - Швеция сравнялся. Исход противостояния будет решен в парном матче, где за Украину сыграют Надежда Киченок и Марта Костюк.

Напомним, что в первом поединке данного противостояния украинка Даяна Ястремская уверенно обыграла Юханну Ларссон