Цуренко - Петерсон: видео онлайн матча Кубка Федерации

Смотрите видеотрансляцию матча Украина - Швеция на Кубке Федерации.

Леся Цуренко eurosport.com

С шестого по девятое февраля в польском городке Зелена Гура проходят матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации по теннису. В числе команд, которые будут в Польше бороться за выход в плей-офф Второй мировой группы, будет и женская сборная Украины.

Стартовый матч наша команда проводит против Швеции. По предстартовым раскладам именно эти две команды разыграют первое место в группе В.

В первом матче Даяна Ястремская (34-й номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграла Юханну Ларсон (№69).

Дальше сыграют Леся Цуренко (24-я в мире) против Ребекки Петерсон (№57 WTA). В случае победы Цуренко, Украина выиграет стартовую игру.