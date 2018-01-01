Переключиться на мобильную версию

Кубок Федерации: Ястремская принесла Украине победу в первом матче против Швеции

Комментариев: 0
Украинская теннисистка выиграла у представительницы Швеции в двух сетах.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
twitter.com/WTA

Украинка Даяна Ястремская добыла победу в первом матче противостояния против сборной Швеции на Кубке Федерации.

Третья ракетка Украины в двух сетах обыграла Юханну Ларссон.

После равного старта матча, в четвертом гейме Ястремская заработала брейк-пойнт и реализовала его, а потом не дала сопернице реализовать брейк-пойнт уже на подаче украинки.

Выигрывая 4:1 и 5:2, казалось, Ястремская дожмет Ларсон на своей подаче, но украинка не смогла подать на сет, позволила сопернице подобраться по счету до 5:4, но после этого Даяна заработала сет-пойнт на подаче шведки и с первой попытки реализовала его - 6:4.

Второй сет стал для украинской теннисистки достаточно простым. Ястремская позволила сопернице взять лишь два гейма, хотя под конец снова проиграла одну из своих подач.

Кубок Федерации

Даяна Ястремская (Украина) - Йоханна Ларссон (Швеция) 6:4, 6:2

Следующую встречу в составе сборной Украины проведет Леся Цуренко, которая будет противостоять Ребекке Петерсон.

В парной встрече заявлены Надежда Киченок и Марта Костюк у Украины, а также Мириам Бьерклунд и Корнелия Листер у Швеции. 

 

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, Кубок Федерации
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь