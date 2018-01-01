Кубок Федерации: Ястремская принесла Украине победу в первом матче против Швеции

Украинская теннисистка выиграла у представительницы Швеции в двух сетах.

Украинка Даяна Ястремская добыла победу в первом матче противостояния против сборной Швеции на Кубке Федерации.

Третья ракетка Украины в двух сетах обыграла Юханну Ларссон.

После равного старта матча, в четвертом гейме Ястремская заработала брейк-пойнт и реализовала его, а потом не дала сопернице реализовать брейк-пойнт уже на подаче украинки.

Выигрывая 4:1 и 5:2, казалось, Ястремская дожмет Ларсон на своей подаче, но украинка не смогла подать на сет, позволила сопернице подобраться по счету до 5:4, но после этого Даяна заработала сет-пойнт на подаче шведки и с первой попытки реализовала его - 6:4.

Второй сет стал для украинской теннисистки достаточно простым. Ястремская позволила сопернице взять лишь два гейма, хотя под конец снова проиграла одну из своих подач.

Кубок Федерации

Даяна Ястремская (Украина) - Йоханна Ларссон (Швеция) 6:4, 6:2

Следующую встречу в составе сборной Украины проведет Леся Цуренко, которая будет противостоять Ребекке Петерсон.

В парной встрече заявлены Надежда Киченок и Марта Костюк у Украины, а также Мириам Бьерклунд и Корнелия Листер у Швеции.