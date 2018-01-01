Киченок: Кубок Федерации - это турнир на выносливость

Украинка рассказала о подготовке к турниру.

Украинская теннисистка Надежда Киченок поделилась своими ожиданиями от предстоящих матчей Кубка Федерации в Польше.

“Самое сложное - это интенсивность турнира. Каждый день, начиная со среды, 6 февраля, у нас будет по три матча. Это практически целый день мы на кортах, то есть четыре полных игровых дня. И это, можно сказать, получается турнир на выносливость.

Конечно, мы говорили Марте Костюк и Даяне Ястремской, что зональный турнир - сложный психологически и физически. Турнир на износ. Поэтому мы пытаемся подсказать, настроить, как можем.

Со всеми девочками разыгрываем варианты пары и со всеми, в принципе, мы можем хорошо играть. Оптимального варианта, как такого, нет - со всеми наигрываем. Посмотрим, кто будет лучше готов, кто в одиночном матче меньше устанет, у кого будут силы.

В первый день мы играем против Швеции, и у них есть хорошая и одиночница, и парница - их первый номер Йоханна Ларссон. Я с ней часто играла. Она и с Кики Бертенс хорошо выступала, они играли на Итоговом турнире в Сингапуре вместе. Были неплохие результаты. Не видела у них вторую девочку - Ребекку Петерсон. Вместе они, в принципе, очень серьезная пара.

Не знаю, как насчет сыгранности. Есть у всех какой-то период времени потренироваться, поэтому на них надо настраиваться серьезно. У Болгарии и Эстонии пара будет более проблемная - у них нет сильных парниц. Но FedCup - это особенный турнир, где девочки показывают нереальный теннис. Поэтому даже на не серьезных парниц надо настраиваться очень серьезно“, - сказала Киченок.

Ранее Марта Костюк выразила желание выступить на турнире в паре.