Костюк: Хочу выступить в паре на Кубке Федерации

Юная украинская теннисистка рассказала о подготовке к турниру.

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что очень ждет начала Кубка Федерации.

“С командным настроем у все отлично. Никогда не было с этим проблем. У нас очень дружные девочки, и мы всегда классно проводим с ними время.

Думаю, сил на турнир хватит, поскольку у нас четыре одиночницы. Мы будем “перекрывать“ друг друга. Если надо будет играть четыре дня подряд, то я готова. Просто не знаю, буду ли жива после Кубка Федерации. Парные встречи - это не проблема. Одиночки – не знаю.

С некоторыми соперницами я знакома, с некоторыми даже встречалась на турнирах. Я только год играю со взрослыми, поэтому с большим количеством теннисисток пока не могла сыграть, но я почти всех знаю.

Если сравнивать с выступлением в Кубке Федерации в Австралии зимой 2018 года, то я сильно изменилась. Тяжело, но слабее я точно не стала. Это совершенно разные ситуации. В прошлом году я была первым номером и играла все матчи, а тут я четвертая, возможно, буду играть пару в первый день. Но я этого еще не знаю, пока план такой.

Мое эмоциональное состояние в прошлом году и в этом также кардинально разное. Оба выступления - и в Австралии, и в Польше - разные и интересные. Мандража пока нет, потому что от меня еще ничего не зависит.

Как играется в паре с Надей Киченок? Нормально, мы тренируемся каждый день. Весело. Вчера было не очень, сегодня - да (смеется). Еще проходит акклиматизация, я только четыре дня назад вернулась из Австралии. Пока очень тяжело.

С Надей мне очень нравится играть. Безумно хочу выступить в паре - не хочется просто сидеть все четыре дня. Интересно сыграть и интересно поддерживать девочек. Не могу дождаться начала турнира“, - сказала Костюк.

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