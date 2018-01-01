Козлова: Cборная Швеции является самой ровной по составу

Украинская теннисистка назвала самого сложного соперника для сборной.

На этой неделе сборная Украины проведет матчи Кубка Федерации против Эстонии, Швеции и Болгарии.

Теннисистка Катерина Козлова поделилась мнением о том, кого считает самым сложным соперником:

“Самая сложная команда? Думаю, Швеция. Она самая ровная по составу. Конечно, нужно настраиваться на каждую команду, но если брать по рейтингу, то, конечно же, Швеция. У них два первых номера - Йоханна Ларссон и Ребекка Петерсон, плюс девочка-парница. У них Ларссон и пару, и одиночку хорошо играет“, - сказала украинка.

Ранее Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима заявил, что пока не определился с составом национальной команды на матч со Швецией.