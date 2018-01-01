Филима: Мы еще не определились с составом на первый матч со Швецией

Капитан сборной Украины по теннису рассказал о подготовке национальной сборной к Кубку Федерации.

Капитан сборной Украины Михаил Филима сообщил, что пока не определился с составом национальной команды на матч со Швецией в рамках Кубка Федерации.

“Настрой у команды боевой, потому что уже несколько дней работаем, пробуем корт. Девочки в хорошем настроении. Еще ждем Даяну Ястремскую - она только сегодня приезжает, тренировка будет в 7 часов вечера.

Покрытие нормальное. Что-то среднее между тем, что было два года назад в Харькове, и тем, что было в прошлом году в Канаде. На тренировочном корте было другое покрытие, но мы там уже не будем играть.

Состав на первый матч со Швецией еще не знаем. Леся Цуренко, надеюсь, 100% сыграет. Посмотрим еще после тренировки Даяны, потому что в финальном матче на турнире в Хуахине у были проблемы с ногой. Посмотрим, как она себя сейчас чувствует. Катя Козлова уже два дня здесь, показывает неплохую игру, поэтому решать будем вечером.

Матч со Швецией - главный в группе. Еще и такая жеребьевка, что главный матч будет первым. Будем настраиваться на бой“, - заявил Филима.

Ранее стали известны заявки команд-соперниц сборной Украины.