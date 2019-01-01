Стаховский не сыграет в основной сетке турнира ATP в Софии

Украинец потерпел поражение в финале квалификации.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в рамках финала квалификации на турнир ATP в Софии уступил немецкому теннисисту Дэниэлю Брандсу(4:6, 6:7(9)).

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Поединок между украинцем и немцем длился полтора часа. Отметим, что во второй партии Стаховский вел со счетом 5:2, однако сохранить лидерство Сергей не сумел.

Ранее спортсмены встречались между собой четырежды, и во всех матчах верх брал Стаховский.

Напомним, что в полуфинале квалификации на турнир в Софии украинец одолел болгарского теннисиста Габриэла Донева.