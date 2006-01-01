Ястремская: Я хочу показать свой лучший теннис на турнирах Большого Шлема

Украинка рассказала о своих планах на будущее.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, выигравшая накануне турнир в Тайланде, рассказала о своих целях на этот сезон.

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“Уже с юных лет я пробивала по мячу очень мощно, у меня сильные руки. Это мой стиль игры. Если кому-то нравится агрессивная игра, то он и дальше будет придерживаться ее. Все зависит от стиля игрока.

Я хочу попасть в топ-20 мирового рейтинга. Также я поставила себе цель показать свой лучший теннис на турнирах Большого Шлема. Я хочу получить опыт на мэйджорах и на крупных турнирах. В следующем году я поставлю себе цель выиграть один из турниров Большого Шлема“, - передает слова украинки NationMultimedia.