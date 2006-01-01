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Ястремская: Я хочу показать свой лучший теннис на турнирах Большого Шлема

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Украинка рассказала о своих планах на будущее.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
twitter.com/ThailandOpenHH

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, выигравшая накануне турнир в Тайланде, рассказала о своих целях на этот сезон.

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“Уже с юных лет я пробивала по мячу очень мощно, у меня сильные руки. Это мой стиль игры. Если кому-то нравится агрессивная игра, то он и дальше будет придерживаться ее. Все зависит от стиля игрока.

Я хочу попасть в топ-20 мирового рейтинга. Также я поставила себе цель показать свой лучший теннис на турнирах Большого Шлема. Я хочу получить опыт на мэйджорах и на крупных турнирах. В следующем году я поставлю себе цель выиграть один из турниров Большого Шлема“, - передает слова украинки NationMultimedia.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, WTA
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Источник: www.nationmultimedia.com

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