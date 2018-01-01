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Стаховский вышел в финал квалификации турнира в Софии

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Первая ракетка Украины разгромил соперника за 48 минут.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно преодолел первый раунд квалификации турнира ATP в столице Болгарии Софии, обыграв местного спортсмена Габриэла Донева в двух сетах - 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 48 минут. Стаховский записал в свой актив четыре брейка (по два в каждом сете) и отыграл единственный брейкпоинт соперника. Донев получил от организаторов "wild card" в сетку квалификации.

За выход в основную сетку соревнования украинец будет бороться с немцем Даниэлем Брандсом, который занимает 185-е место в рейтинге ATP.

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Теги: Сергей Стаховский, теннис
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