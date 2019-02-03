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Ястремская посвятила победу в Хуакине своей маме

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Украинка поделилась эмоциями после победы в финале соревнований в Таиланде.
Ястремская посвятила победу в Хуакине своей маме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла сдержать эмоций после победы в финале турнира в тайском Хуахине с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

"В первую очередь хочу поздравить Айлу с отличным турниром. Когда я была моложе, то ровнялась на тебя. Ты хороший игрок и с тобой всегда трудно бороться.

Я так взволновала, Боже,даже не знаю, что сказать... Это мой второй титул WTA. Просто хочу всех поблагодарить. Спасибо организатором, спонсорам, это был замечательный турнир. Я впервые сюда приехала, не ожидала, что пройду так далеко, потому что с моей моей произошел небольшой инцидент. Она перенесла операцию и вернулась в Украину, поэтому мне было на самом деле трудно тут выступать. Но я доказала, что могу пройти и через это. Эту победу, этот турнир я посвящаю маме", - цитирует Ястремскую официальный сайт WTA.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.02.2019, 17:43
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гость
Тюююююююю Она же агент Путина!!!! Она же была обязана посвящать победу Порошенко П.А. !!!!
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