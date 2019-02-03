Ястремская посвятила победу в Хуакине своей маме

Украинка поделилась эмоциями после победы в финале соревнований в Таиланде.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла сдержать эмоций после победы в финале турнира в тайском Хуахине с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

"В первую очередь хочу поздравить Айлу с отличным турниром. Когда я была моложе, то ровнялась на тебя. Ты хороший игрок и с тобой всегда трудно бороться.

Я так взволновала, Боже,даже не знаю, что сказать... Это мой второй титул WTA. Просто хочу всех поблагодарить. Спасибо организатором, спонсорам, это был замечательный турнир. Я впервые сюда приехала, не ожидала, что пройду так далеко, потому что с моей моей произошел небольшой инцидент. Она перенесла операцию и вернулась в Украину, поэтому мне было на самом деле трудно тут выступать. Но я доказала, что могу пройти и через это. Эту победу, этот турнир я посвящаю маме", - цитирует Ястремскую официальный сайт WTA.