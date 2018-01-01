Ястремская выиграла турнир в Хуахине

Украинка сотворила камбек в матче с Томлянович.

Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская в тяжелом матче обыграла австралийку Айлу Томлянович. Матч продолжался 2 часа 24 минуты и закончился со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (3) в пользу украинской теннисистки.

За время, проведенное на корте, Даяна выполнила 4 подачи навылет, при этом допустила 13 двойных ошибок и взяла 7 геймов на приеме. Однако эти самые ошибки не помешали Ястремской добыть победу.

Томлянович же не сделала ни одного эйса, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 7 брейк-поинтов из 14-ти.

Таким образом, Ястремская во второй раз выиграла титул WTA.

Напомним, в полуфинале Даяна с легкостью разобралась с полячкой Магдой Линетт.