Ястремская выиграла турнир в Хуахине
Украинка сотворила камбек в матче с Томлянович.
Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская в тяжелом матче обыграла австралийку Айлу Томлянович. Матч продолжался 2 часа 24 минуты и закончился со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (3) в пользу украинской теннисистки.
За время, проведенное на корте, Даяна выполнила 4 подачи навылет, при этом допустила 13 двойных ошибок и взяла 7 геймов на приеме. Однако эти самые ошибки не помешали Ястремской добыть победу.
Томлянович же не сделала ни одного эйса, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 7 брейк-поинтов из 14-ти.
Таким образом, Ястремская во второй раз выиграла титул WTA.
Напомним, в полуфинале Даяна с легкостью разобралась с полячкой Магдой Линетт.
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