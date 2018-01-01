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Ястремская: В начале матча я не слишком хотела рисковать, но поняла, что обязана это делать

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Украинская теннисистка прокомментировала победу над Линетт.
Ястремская: В начале матча я не слишком хотела рисковать, но поняла, что обязана это делать

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Магдой Линетт и выход в финал турнира в Хуахине.

"Сейчас очень счастлива, не могу даже это описать. Я хорошо сыграла, старалась показать лучшее, что могла. Сегодня было очень нелегко.

Жду с нетерпением завтрашнего матча. Это финал и меня ожидает совершенно другая игра.. 

Сегодня мне нужно было забивать навылет, потому что Магда Линетт хороший игрок и стабильно играет на задней линии, поэтому мне нужно было брать всё в свои руки. В начале матча я не слишком хотела рисковать, но дальше поняла, что обязана это делать. Завтра постараюсь также забивать виннеры, как и сегодня.

С Айлой Томлянович мы играли в прошлом году, тогда я ее обыграла. Но завтра будет совсем другой матч. Так что, я буду готовиться. Также я еще хочу поблагодарить всех, кто сегодня поддерживал меня" - сказала Ястремская.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис
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