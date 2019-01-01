Ястремская установит личный рекорд в мировом рейтинге WTA

Украинка впервые в карьере войдет в топ-40 лучших теннисисток планеты.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в финал турнира в Хуахине, обыграв представительницу Польши Магду Линетт.

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Эта победа позволит украинке установить личный рекорд в рейтинге WTA - она впервые в карьере попадет в топ-40 лучших теннисистов планеты. Стоит сказать, что в случае поражения Даяна станет 38-й ракеткой мира, а в случае победы она займет 34-е место.

Отметим, что в финале Ястремской будет противостоять теннисистка из Австралии Айла Томлянович.

Напомним, на данный момент Даяна Ястремская является 47-й ракеткой мира. Рейтинг возглавляет победительница Australian Open-2019 Наоми Осака.