Ястремская с легкостью разобралась с Линетт и вышла в финал турнира в Хуахине

Третья ракетка Украины не заметила соперницу в полуфинале.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская легко разобралась с представительницей Польши Магдой Линетт (98-я ракетка мира) в полуфинале турнира серии International в тайском Хуахине.

Матч, который продолжался 1 час 27 минут, завершился уверенной победой украинки - 6:4, 6:3. Стоит отметить, что в первом сете при счете 3:3 матч был ненадолго остановлен из-за дождя.

За время, проведенное на корте, Даяна выполнила 3 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 6-ти. Ее соперница не сделала ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт из 5-ти.

В финале турнира Ястремская сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович, которая в двух сетах обыграла Тамару Зиданшек (6:4, 6:1). С Томлянович Даяна встречалась один раз в 2018 году, и тогда украинка одержала победу.

Напомним, Айла Томлянович на турнире в Тайланде обыграла представительницу Украины Катерину Козлову.