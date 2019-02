Ястремская с легкостью разобралась с Линетт и вышла в финал турнира в Хуахине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская легко разобралась с представительницей Польши Магдой Линетт (98-я ракетка мира) в полуфинале турнира серии International в тайском Хуахине.

Матч, который продолжался 1 час 27 минут, завершился уверенной победой украинки - 6:4, 6:3. Стоит отметить, что в первом сете при счете 3:3 матч был ненадолго остановлен из-за дождя.

Winning in style!@D_Yastremska books her place in the @ThailandOpenHH final.



She knocks out Linette 6-4, 6-3. pic.twitter.com/PcOoZyhjus