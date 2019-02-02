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Ястремская с легкостью разобралась с Линетт и вышла в финал турнира в Хуахине

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Третья ракетка Украины не заметила соперницу в полуфинале.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская легко разобралась с представительницей Польши Магдой Линетт (98-я ракетка мира) в полуфинале турнира серии International в тайском Хуахине.

Матч, который продолжался 1 час 27 минут, завершился уверенной победой украинки - 6:4, 6:3. Стоит отметить, что в первом сете при счете 3:3 матч был ненадолго остановлен из-за дождя.

За время, проведенное на корте, Даяна выполнила 3 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 6-ти. Ее соперница не сделала ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт из 5-ти.

В финале турнира Ястремская сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович, которая в двух сетах обыграла Тамару Зиданшек (6:4, 6:1). С Томлянович Даяна встречалась один раз в 2018 году, и тогда украинка одержала победу.

Напомним, Айла Томлянович на турнире в Тайланде обыграла представительницу Украины Катерину Козлову.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Тайланд, турнир, WTA, полуфинал, результат матча
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Марина  (аноним)  02.02.2019, 16:36
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