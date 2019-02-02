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Французское утро: Свитолина похвасталось фотографией с видом на Эйфелеву башню

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Первая ракетка Украины проводит уик-энд в Париже вместе со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
instagram.com/elisvitolina/

Украинская теннисистка Элина Свитолина отправилась на выходные в Париж, где прекрасно проводит время в обществе своего бойфренда Гаэля Монфиса.

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“Очень французское субботнее утро“, - написала Свитолина под фотографией в Instagram, где она держит круассан на фоне Эйфелевой башни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veryyy Frenchie Saturday morning 🥰🥐

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Позже на совместном аккауте Элины и Гаэля появилось фото в Stories, на котором видно, что пара устроила себе культурную программу.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала героиней эротического календаря для мужского журнала.

Смотрите также, как Монфис демонстрировал свои знания русского языка.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис, фото, Париж, Франция
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Фарбио    02.02.2019, 15:35
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Фарбио    02.02.2019, 15:36
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Фарбио
Понял, чернильница.
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