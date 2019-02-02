Французское утро: Свитолина похвасталось фотографией с видом на Эйфелеву башню

Первая ракетка Украины проводит уик-энд в Париже вместе со своим возлюбленным Гаэлем Монфисом.

Украинская теннисистка Элина Свитолина отправилась на выходные в Париж, где прекрасно проводит время в обществе своего бойфренда Гаэля Монфиса.

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“Очень французское субботнее утро“, - написала Свитолина под фотографией в Instagram, где она держит круассан на фоне Эйфелевой башни.

Позже на совместном аккауте Элины и Гаэля появилось фото в Stories, на котором видно, что пара устроила себе культурную программу.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала героиней эротического календаря для мужского журнала.

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