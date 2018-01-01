Капитан сборной Украины: Цуренко - лидер национальной команды

Михаил Филима прокомментировал предстоящие матчи Кубка Федераций в Польше.

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима высказался относительно предстоящих поединков нашей команды в Кубке Федераций.

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“У сборной Эстонии нет сильного второго номера, тем не менее, как показывает практика, и один игрок самостоятельно может показать хорошую игру как в одиночке, так и в парном разряде. Также не нужно списывать со счетов и сборную Болгарии, которая может стать “темной лошадкой“.

Все-таки это командный турнир, где все может решить даже один игрок. Но мы будем настраиваться во всех матчах только на победу“, - приводит слова капитана сайт Федерации тенниса Украины.

Также Михаил назвал имя лидера сборной Украины.

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“Лидер украинской команды – Леся Цуренко. Уже вторую неделю мы вместе тренируемся и готовимся в Киеве. Она находится в хорошей физической и моральной форме и уже приспособилась к климату, к холоду и игре в зале“, - отметил Филима.

Ранее сообщалось, когда сборная Украины сыграет матчи Кубка Федераций и кто будет противостоять нашей команде.