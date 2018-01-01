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Ястремская - Линетт: видео онлайн трансляция полуфинального матча в Хуахине

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Даяна Ястремская и Магда Линетт сыграют в полуфинале турнира WTA.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Сегодня, 2-го февраля, третья ракетка Украины и сорок седьмая ракетка мира Даяна Ястремская сыграет против девяносто восьмой ракетки мира полячки Магда Линетт в рамках 1/2 финала турнира категории International в тайском Хуахине.

Матч пройдет на центральном корте, начало встречи - в 13:30 по киевскому времени.

[Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча]

Стоит сказать, что Ястремская уже сражалась с Линетт - в 2018 году они встретились в полуфинале квалификации на турнире в Нью-Хейвене, и победу одержала украинка.

В финале победительница этой пары сыграет против Айлы Томлянович или Тамары Зиданшек.

Напомним, в четвертьфинале турнира Даяна Ястремская сумела обыграть Гарбинье Мугурусу. Смотрите также видео обзор этого поединка.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, видео, онлайн трансляция, турнир, полуфинал
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