Ястремская - Линетт: видео онлайн трансляция полуфинального матча в Хуахине

Даяна Ястремская и Магда Линетт сыграют в полуфинале турнира WTA.

Даяна Ястремская Getty Images

Сегодня, 2-го февраля, третья ракетка Украины и сорок седьмая ракетка мира Даяна Ястремская сыграет против девяносто восьмой ракетки мира полячки Магда Линетт в рамках 1/2 финала турнира категории International в тайском Хуахине.

Матч пройдет на центральном корте, начало встречи - в 13:30 по киевскому времени.

[Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча]

Стоит сказать, что Ястремская уже сражалась с Линетт - в 2018 году они встретились в полуфинале квалификации на турнире в Нью-Хейвене, и победу одержала украинка.

В финале победительница этой пары сыграет против Айлы Томлянович или Тамары Зиданшек.

Напомним, в четвертьфинале турнира Даяна Ястремская сумела обыграть Гарбинье Мугурусу. Смотрите также видео обзор этого поединка.