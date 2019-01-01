Ястремская: Я забыла о прошлогоднем матче с Мугурусой

Украинка призналась, что у нее была уверенность в собственных силах.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу в четвертьфинальном поединке турнира в Хуахине, где она в двух сетах обыграла экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.



“Думаю, я забыла о том матче, который мы играли с Мугурусой в прошлом году. Конечно, я посмотрела обзор той игры, чтобы увидеть тактику, увидеть, как я с ней играла. Но сегодня был новый матч. Конечно, у меня была уверенность в своих силах, но это был новый день, новый матч, и я старалась фокусироваться на игре так, будто бы это был наш первый очный поединок.



Теперь мне нужно восстановиться, потому что сейчас я чувствую себя уставшей. У меня еще будет время, чтобы подготовиться к полуфиналу. Конечно, я посмотрю, как играет Магда Линетт, а завтра постараюсь показать лучшее, что могу“, - сказала Ястремская.

В полуфинале турнира Ястремская сыграет против представительницы Польши Магды Линетт.



