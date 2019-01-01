Переключиться на мобильную версию

Ястремская: Я забыла о прошлогоднем матче с Мугурусой

Комментариев: 0
Украинка призналась, что у нее была уверенность в собственных силах.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу в четвертьфинальном поединке турнира в Хуахине, где она в двух сетах обыграла экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.
 
“Думаю, я забыла о том матче, который мы играли с Мугурусой в прошлом году. Конечно, я посмотрела обзор той игры, чтобы увидеть тактику, увидеть, как я с ней играла. Но сегодня был новый матч. Конечно, у меня была уверенность в своих силах, но это был новый день, новый матч, и я старалась фокусироваться на игре так, будто бы это был наш первый очный поединок. 
 
Теперь мне нужно восстановиться, потому что сейчас я чувствую себя уставшей. У меня еще будет время, чтобы подготовиться к полуфиналу. Конечно, я посмотрю, как играет Магда Линетт, а завтра постараюсь показать лучшее, что могу“, - сказала Ястремская.

В полуфинале турнира Ястремская сыграет против представительницы Польши Магды Линетт.


 

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: btu.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь