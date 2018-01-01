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Ястремская победила Мугурусу и вышла в полуфинал турнира в Хуахине

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Украинка в двух сетах обыграла предствительницу Испании.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
twitter.com/livetennis

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч 1/4 финала на турнире серии WTA в Хуахине (Таиланд).
 
За выход в полуфинал украинка в двух сетах обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Матч продолжался 1 час 40 минут.

В первом сете Мугурусе удалось сделать брейк. Ястремская сравняла счет с 1-3, после чего соперницы обменялись брейками. Даяна не воспользовалась двумя сетболами на подаче испанки в 12-м гейме. На тайбрейке Ястремская вела 6-1, Мугуруса сократила отставание до минимума, но с седьмого сетбола украинка все-таки завершила партию в свою пользу. 

Во втором сете Ястремская оформила три брейка и отыграла два брейкпоинта на своей подаче. 

Даяна Ястремская (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 7:6 (5), 6:1

Стоит отметить, что это уже вторая победа украинки над экс-первой ракеткой мира. В прошлом сезоне Ястремская оформила победу над испанкой на соревнованиях в Люксембурге.

В полуфинале Ястремская сыграет против представительницы Польши Магды Линетт.
 

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Гарбинье Мугуруса
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