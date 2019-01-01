Надаль резко отреагировал на новости о его свадьбе в прессе
Испанскому теннисисту не нравится, когда лезут в его личную жизнь.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль решил жениться на своей девушке Франциске Марии Перелло, с которой он встречается уже более 14 лет.
Испанское издание Hola!, которое написало о свадьбе испанца, очень разозлило 17-кратного обладателя Слэмов.
“Вы хотели что-то узнать про свадьбу? Я понимаю, что это ваша работа, но я ничего вам не скажу. Я никогда не высказывался об публично и сейчас не буду. Я недоволен, что об этом написали“, - заявил Надаль репортеру Diario de Mallorca.
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