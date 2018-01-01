Ястремская – Мугуруса: онлайн видео трансляция матча турнира WTA в Хуахине Сегодня, 15:40Комментариев: 0 В 1/4 финала Даяна Ястремская встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой. Даяна Ястремская Getty Images Сегодня, 1 февраля, в рамках 1/4 финала турнира WTA в Хуахине украинка Даяна Ястремская встретится с 15-й ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из Испании. Поделись: Теги: теннис, Даяна Ястремская, Гарбинье Мугуруса Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Полная версия правил