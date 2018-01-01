Ястремская – Мугуруса: онлайн видео трансляция матча турнира WTA в Хуахине

В 1/4 финала Даяна Ястремская встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Даяна Ястремская Getty Images

Сегодня, 1 февраля, в рамках 1/4 финала турнира WTA в Хуахине украинка Даяна Ястремская встретится с 15-й ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из Испании.