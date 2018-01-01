Ла Лига стала официальным спонсором Кубка Дэвиса

Теперь реклама известного теннисного турнира будет транслироваться во время матчей Ла Лиги.

Один из ведущих чемпионатов Европы, испанская Ла Лига, стал официальным спонсором теннисного Кубка Дэвиса.

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Спонсорское соглашение рассчитано на четыре года. В рамках контракта Ла Лига будет рекламировать финал Кубка Дэвиса в своих международных трансляциях в октябре, а также распространять информацию о квалификации турнира.

“Для Кубка Дэвиса в новинку партнерство с другими видами спорта. Это соглашение откроет нам доступ не только к фанатам тенниса, но и к поклонникам других спортивным дисциплин“, - цитирует слова главы Международной федерации тенниса Дэвида Хэггерти Reuters.

Стоит отметить, что главным инвестором Кубка Дэвиса выступает компания защитника Барселоны и сборной Испании Жерара Пике, который также занимался реформами теннисного турнира.

Ранее известный швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что Кубок Дэвиса не должен превратиться в Кубок Пике.