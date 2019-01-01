Стаховский покинул турнир в Кемпере, упустив преимущество на тай-брейке

Сергей Стаховский не сумел преодолеть третий круг турнира из серии ATP Challenger Tour.

Украинский теннисист Сергей Стаховский зачехлил ракетку на турнире во французском Кемпере, потерпев поражение в третьем круге от немца Тобиаса Камке.

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Матч продолжался 2 часа и 1 минуту и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (5) в пользу теннисиста из Германии. В решающем третьем сете украинец не реализовал скрытый матчбол, а потом проиграл на тай-брейке, хотя вел в счете 5:2.

Стаховский за игру выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на подаче соперника. Камке совершил 5 подач навылет, реализовал 3 брейк-поинта и допустил 1 ошибку при вводе мяча в игру.

Напомним, в обновленном рейтинге ATP Сергей Стаховский занимает 136-ю строчку.