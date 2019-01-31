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Костюк уступила экс-украинке Заневской на турнире в Лонсестоне

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Украинская теннисистка проиграла в трех сетах.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила одесситке, выступающей за Бельгию Марине Заневской в 1/8 финала турнира ITF в австралийском Лонсестоне

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (4:7).

В первом сете Костюк со счета 2:1 доигралась до 2:4, затем сравняла счет, но сразу после этого отдала под ноль свою подачу и вскоре проиграла сет.

Во втором сете украинке удалось выиграть три гейма кряду (5:2), и дожать соперницу, взяв еще один брейк.

В третьем сете соперницы трижды обменивались брейками, а на тай-брейке развязка наступила после 3:3. Марина выиграла два мяча (5:3), отдала один розыгрыш на чужой подаче, после чего выиграла два на своей и матч завершился.

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Теги: теннис, Марта Костюк, Марина Заневская
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    31.01.2019, 09:59
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