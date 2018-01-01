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Кубок Федерации: Стали известны заявки команд-соперниц сборной Украины

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Национальная команда сыграет со Швецией в первый игровой день.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

6 февраля сборная Украины по теннису проведет первый поединок против Швеции в рамках Кубка Федерации.

7 февраля украинкам будут противостоять представительницы Болгарии, а 8 февраля украинская национальная команда встретится с эстонками.

Все матчи начнутся в 11:00 по киевскому времени.

Украину на турнире будут представлять: Леся Цуренкo, Дaяна Ястремская, Кaтерина Козлова, Мaрта Костюк и Надежда Киченок.

Сборная, занявшая первое место в группе В, 9 февраля померяется силами с лидером группы А (Польша, Россия, Дания).

Заявки команд-соперниц в группе В

Швеция: Ребекка Петерсон, Йоханна Ларссон, Мириам Бьорклунд, Корнелия Листер, Кайса Вильда Хеннеманн.

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова.

Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Майлеэн Нууди, Саара Орав, Валерия Горлач.

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Теги: теннис, Кубок Федерации, Даяна Ястремская, Надежда Киченок, Катерина Козлова, Марта Костюк, Леся Цуренко
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