Кубок Федерации: Стали известны заявки команд-соперниц сборной Украины
6 февраля сборная Украины по теннису проведет первый поединок против Швеции в рамках Кубка Федерации.
7 февраля украинкам будут противостоять представительницы Болгарии, а 8 февраля украинская национальная команда встретится с эстонками.
Все матчи начнутся в 11:00 по киевскому времени.
Украину на турнире будут представлять: Леся Цуренкo, Дaяна Ястремская, Кaтерина Козлова, Мaрта Костюк и Надежда Киченок.
Сборная, занявшая первое место в группе В, 9 февраля померяется силами с лидером группы А (Польша, Россия, Дания).
Заявки команд-соперниц в группе В
Швеция: Ребекка Петерсон, Йоханна Ларссон, Мириам Бьорклунд, Корнелия Листер, Кайса Вильда Хеннеманн.
Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова.
Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Майлеэн Нууди, Саара Орав, Валерия Горлач.
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