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Джокович: Моя главная цель - победить Надаля на Ролан Гаррос

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Серб поделился своими планами на грунтовой сезон.
Новак Джокович и Рафаэль Надаль
Новак Джокович и Рафаэль Надаль
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чего ждет от Открытого чемпионата Франции и назвал свою главную цель.

“Мне нужно прибавлять в игре на грунте. Нужно выступить сильнее, чем в прошлом году, если я собираюсь победить на Ролан Гаррос. Моя главная цель - выиграть у Надаля.

На грунте также сильны Доминик Тим и Александр Зверев. Также не нужно сбрасывать со счетов Роджера Федерера. Они все прекрасные теннисисты“, - цитирует первую ракетку мира Daily Express.

Ролан Гаррос пройдет с 26 мая по 9 июня.

В прошлом году победителем Открытого чемпионата Франции стал Рафаэль Надаль.

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Теги: теннис, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Roland Garros
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Источник: www.express.co.uk

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