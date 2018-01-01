Джокович: Моя главная цель - победить Надаля на Ролан Гаррос

Серб поделился своими планами на грунтовой сезон.

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чего ждет от Открытого чемпионата Франции и назвал свою главную цель.

“Мне нужно прибавлять в игре на грунте. Нужно выступить сильнее, чем в прошлом году, если я собираюсь победить на Ролан Гаррос. Моя главная цель - выиграть у Надаля.

На грунте также сильны Доминик Тим и Александр Зверев. Также не нужно сбрасывать со счетов Роджера Федерера. Они все прекрасные теннисисты“, - цитирует первую ракетку мира Daily Express.

Ролан Гаррос пройдет с 26 мая по 9 июня.

В прошлом году победителем Открытого чемпионата Франции стал Рафаэль Надаль.