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Ястремская: В следующем матче постараюсь показать лучшее, что могу

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Украинка призналась, что во втором сете не могла найти свою игру.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над китаянкой Пэн Шуай в матче второго раунда турнира WTA в Хуахине (Таиланд).

“Я отлично начала игру и чувствовала себя очень комфортно. Во втором сете я играла чуть слабее, не могла найти свою игру. Не знаю, почему. Я старалась просто продолжать играть, сохранять спокойствие, чтобы найти свой ритм.

Если говорить о следующем матче, то я играла с обеими теннисистками в прошлом году. Гарбинье Мугурусу я обыграла, а Моне Бартель проиграла. Посмотрю их матч, на то, в каком состоянии они находятся, и буду готовиться к игре, постараюсь показать лучшее, что могу“, - цитирует украинку официальный сайт WTA.

В четвертьфинале турнира Ястремская сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, WTA
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Источник: www.wtatennis.com

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