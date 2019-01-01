Ястремская: В следующем матче постараюсь показать лучшее, что могу

Украинка призналась, что во втором сете не могла найти свою игру.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над китаянкой Пэн Шуай в матче второго раунда турнира WTA в Хуахине (Таиланд).

“Я отлично начала игру и чувствовала себя очень комфортно. Во втором сете я играла чуть слабее, не могла найти свою игру. Не знаю, почему. Я старалась просто продолжать играть, сохранять спокойствие, чтобы найти свой ритм.

Если говорить о следующем матче, то я играла с обеими теннисистками в прошлом году. Гарбинье Мугурусу я обыграла, а Моне Бартель проиграла. Посмотрю их матч, на то, в каком состоянии они находятся, и буду готовиться к игре, постараюсь показать лучшее, что могу“, - цитирует украинку официальный сайт WTA.

В четвертьфинале турнира Ястремская сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.