Стаховский вышел в третий круг турнира в Кемпере

Украинский теннисист в трех сетах обыграл австрийца Лукаса Мидлера.

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в третий раунд турнира серии ATP Challenger Tour во французском Кемпере.

В трех сетах он обыграл представителя Австрии Лукаса Мидлера - 6:7(3), 7:6(2), 7:6(4).

Матч продолжался 2 часа 38 минут.

За это время Стаховский выполнил 22 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме.

В третьем круге украинец встретится с Тобиасом Камке из Германии.

Ранее Стаховский успешно стартовал в парном разряде челленджера.