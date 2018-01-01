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Стаховский вышел в третий круг турнира в Кемпере

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Украинский теннисист в трех сетах обыграл австрийца Лукаса Мидлера.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
btu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в третий раунд турнира серии ATP Challenger Tour во французском Кемпере.

В трех сетах он обыграл представителя Австрии Лукаса Мидлера - 6:7(3), 7:6(2), 7:6(4).

Матч продолжался 2 часа 38 минут.

За это время Стаховский выполнил 22 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме.

В третьем круге украинец встретится с Тобиасом Камке из Германии.

Ранее Стаховский успешно стартовал в парном разряде челленджера.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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