Козлова проиграла Томлянович и покинула турнир WTA в Таиланде
Украинка в двух сетах уступила представительнице Австралии.
Украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла австралийке Айле Томлянович на турнире серии WTA в Хуахине (Таиланд).
Встреча за выход в 1/4 финала завершилась со счетом 6:7 (0:7), 1:6.
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время украинка сделала 2 эйса и совершила 3 двойные ошибки.
В следующем матче Томлянович втретится с китаянкой Сайсай Чжэн.
Ранее сообщалось, что в четвертьфинал соревнований в Таиланде вышла другая украинка - Даяна Ястремская, где она сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
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