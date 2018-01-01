Козлова проиграла Томлянович и покинула турнир WTA в Таиланде

Украинка в двух сетах уступила представительнице Австралии.

Украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла австралийке Айле Томлянович на турнире серии WTA в Хуахине (Таиланд).

Встреча за выход в 1/4 финала завершилась со счетом 6:7 (0:7), 1:6.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время украинка сделала 2 эйса и совершила 3 двойные ошибки.

В следующем матче Томлянович втретится с китаянкой Сайсай Чжэн.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинал соревнований в Таиланде вышла другая украинка - Даяна Ястремская, где она сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.