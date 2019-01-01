Ястремская без проблем расправилась с соперницей во втором круге турнира Хуахине

Украинка в двух сетах одолела теннисистку из Китая.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская спокойно разобралась с представительницей Китая Шуай Пен и вышла в четвертьфинал турнира в Хуакине (Тайланд).

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Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу украинки. За два сета Даяна совершила 6 эйсов, 5 двойных ошибок, реализовала 3 из 7 брейк-поинтов, в то время как ее соперница не сделала ни одной подачи на вылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни один из четырех брейк-поинтов.

В следующем раунде Ястремская сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса / Мона Бартель.

Еще одна украинка, Катерина Козлова, в данный момент проводит матч с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская все же сыграет за сборную Украины на Кубке Федераций.