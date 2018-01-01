Надаль спустя полгода после обручения назначил дату свадьбы

Именитый теннисист планирует сыграть свадьбу этой осенью.

Чуть больше полугода назад, в мае 2018 года, испанский теннисист Рафаэль Надаль сделал предложение своей возлюбленной Франциске Марии Перелло.

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Теперь же пара, которая вместе уже 14 лет, назначила дату свадьбы. По информации издания Hola!, 17-кратный обладатель титулов Большого Шлема поженится этой осенью. Свадьба состоится на родине теннисиста - острове Мальорка.

Франциска Перелло и Рафаэль Надаль hola.com

Франциска отличается от большинства девушек знаменитых спортсменов. Он не модель, не актриса и не певица. Невеста Надаля работает в страховой компании.

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